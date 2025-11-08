Fin de semana con mejora del tiempo y un repunte de las temperaturas

Los próximos días estarán lejos de ser “tranquilos” en términos meteorológicos, ya que esperamos la entrada de dos nuevos pulsos de aire frío, en una frecuencia poco usual para esta época del año, según el sitio Meteored Argentina.

Pronóstico del tiempo

Para este sábado se anticipa un día fresco y con cielo parcialmente nublado. Las lluvias se alejarán de la región, ya que las áreas de baja presión se desplazarán hacia el este del país.

Aunque el tiempo mejorará en la mayor parte del territorio argentino, el sábado se mantendrá con temperaturas frescas. En Entre Ríos, por ejemplo, las mínimas oscilarán entre 10 y 14 grados, con máximas cercanas a los 23 °C.

Mientras que para el domingo, según los pronósticos, el sol se hará presente en gran parte del país, con temperaturas mucho más agradables. En las provincias del centro, se esperan máximas de 25 a 26 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima más cálido y adecuado para actividades al aire libre.

Este ascenso de la temperatura será acompañado por vientos que cambiarán al norte y al noroeste, favoreciendo un ambiente soleado y seco. La mañana se presentará fresca, con mínimas de entre 10 y 13 grados, pero la tarde se destacará por su calidez. Fuente: El Once

