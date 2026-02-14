Fin de semana largo: anticipan tiempo inestable y ascenso paulatino de las temperaturas

Para hoy sábado se prevé una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 17. Durante la mañana la probabilidad de precipitaciones es baja, entre 0 y 10%, pero hacia la tarde aumenta a un rango de entre 10 y 40%, mientras que por la noche podría alcanzar entre 40 y 70%, con posibles tormentas.

El domingo 15 se presentará como una de las jornadas más inestables del fin de semana. La máxima prevista es de de 30 grados y la mínima de 23. La probabilidad de tormentas se ubica entre el 40 y el 70% tanto en horas de la mañana como de la tarde, disminuyendo hacia la noche.

Alerta por tormentas

Rige un alerta amarilla por tormentas para este sábado y domingo en todo el territorio provincial. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El tiempo para los próximos días

El lunes 16 continuaría la inestabilidad, aunque con mejoras parciales hacia la mañana. La temperatura máxima alcanzaría los 33 grados y la mínima sería de 21. Las precipitaciones tendrían mayor probabilidad durante la tarde y la noche.

Para el martes 17, el organismo nacional anticipa una máxima de 34 grados y una mínima de 22. Las lluvias podrían registrarse durante la mañana y la tarde con probabilidades de entre 10 y 40%, mejorando hacia la noche.

El miércoles 18 también se mantendrían condiciones inestables en algunos momentos del día. La máxima rondaría los 33 grados y la mínima sería de 21, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40% durante la mañana. Fuente: El Once

