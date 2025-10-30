Fin del ciclo lectivo 2025: una provincia termina las clases después de Navidad

De acuerdo con el cronograma de la Secretaría de Educación, La Pampa será la última en terminar las clases, con su cierre fijado para el viernes 26 de diciembre de 2025. Ese día marcará el fin del calendario escolar nacional, que busca cumplir con los 190 días de clases establecidos por el Consejo Federal de Educación.

El diseño del calendario escolar 2025 apunta a equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales. De esta manera, cada jurisdicción puede ajustar sus fechas para garantizar el cumplimiento del ciclo lectivo completo.

Cuándo terminan las clases en cada provincia

· 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

· 18 de diciembre: Santa Cruz.

· 19 de diciembre: Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

· 22 de diciembre: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

· 26 de diciembre: La Pampa.

El esquema oficial busca que los estudiantes y docentes tengan un “calendario equilibrado”, con tiempo suficiente para cumplir los objetivos pedagógicos antes del inicio de las vacaciones de verano. (Bae)

