Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

El rosarino y la actriz compartieron afecto y complicidad, mientras crecen las voces que celebran su vínculo y la potencia de la música.

La noche de Niceto se vistió de fiesta cuando Fito Páez apareció sobre el escenario, rodeado de la energía inconfundible de la escena under de Buenos Aires. UNa serie de teclados a su alrededor, la ovación del público y la complicidad con Sofía Gala y la banda Fea marcaron un punto de inflexión en ese laboratorio musical que la ciudad reinventa cada generación.

Páez no escatimó en entusiasmo. Compartió con sus seguidores un video de la velada y un mensaje que condensó el pulso de la noche: “¡Explotó Niceto! Hay una nueva Bs As salvaje, under y sofisticada. ¡Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre! ¡Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez! Todo de la mano de FEA. Les amo. ¡Gracias x dejarme ser con ustedes!”. La frase, celebrada en redes, fue el reflejo de un clima donde la música y el afecto tejieron una nueva complicidad en la escena porteña.

Mientras los ecos de Niceto aún flotan en el aire, el calendario del cantante rosarino se muestra tan intenso como sus melodías. El domingo 7 de febrero subirá al escenario del Festival de Peñas de Villa María. Siete días más tarde, será parte del Cosquín Rock, antes de iniciar la gira Sale el sol, que lo llevará a recorrer distintos países.

Cada presentación se convierte así en una celebración colectiva, y la expectativa crece a medida que el artista suma capítulos a su historia sobre las tablas. Lejos de alejarse de los nuevos sonidos que emergen en la ciudad, Páez se integra, colabora y enciende los motores de una escena que vibra en los márgenes y en los grandes escenarios.

Pero claro, la química entre Fito y Sofía no pasó inadvertida. Los rumores de un vínculo sentimental se intensificaron tras el cumpleaños de la actriz, celebrado el 24 de enero. Ese día el rosarino acompañó una foto con la actriz, donde ambos posan sonrientes en un avión, con la dedicatoria:“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”. La respuesta de la hija de Moria Casán no tardó en llegar y sumó aún más intensidad emocional al intercambio: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, le escribió la actriz en la misma red social.

Ese intercambio, visible para miles de seguidores, se transformó en el combustible de una conversación pública que puso a ambos artistas en el centro de la escena mediática y digital.

El verano los encontró compartiendo vacaciones y registros compartidos en redes sociales. En uno de los videos subidos a la cuenta de Instagram de Páez, Sofía anticipaba con humor la participación del músico en el show de Fea, mientras él irrumpe en el plano y la besa en la mejilla. El gesto, tan simple como elocuente, multiplicó los comentarios y las muestras de afecto.

Entre las voces que se sumaron estuvo Moria, quien no dudó en escribir: “Plenitud absoluta, amo esa pareja. Lo mejor está por venir”. Leticia Brédice también dejó su sello con un escueto y contundente “Amor”. El clima festivo se replicó entre los usuarios, con mensajes como “No sabía que me encantaba tanto esta pareja hasta que los vi juntos”, “Bueno, estoy enamorado de ambos” y “La simpleza del amor”.

Sin embargo, fue la propia Sofía quien en comunicación con LAM aclaró lo que ocurre ejntre ambos: “Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal. No estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu”.

Así la escena se completa en ese cruce entre la música, el afecto y la comunidad virtual, donde cada aparición conjunta de Páez y Gala suma un nuevo capítulo al folklore contemporáneo de Buenos Aires. Fuente: Teleshow

