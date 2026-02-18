Nogoyá Times

    Forzza Annonima se consagró Campeona del Carnaval Nogoyaense

    Ciudad

    Con un gran marco de público se llevó a cabo la última noche del Carnaval Nogoyaense que está edición tuvo por nombre “Esteban Chiky Ramos”. El presidente municipal Bernardo Schneider junto a su equipo de gobierno brindaron un reconocimiento a cada expresión carnavalesca que desfiló por el corsódromo de Boulevard Sarmiento.
    Los vecinos de los diferentes barrios y visitantes pudieron disfrutar del Carnaval más divertido de la región. El brillo, la espuma, el color y el entretenimiento engalaron la noche cúlmine.
    Cabe destacar que la noche contó con la participación especial de Pizpireta.
    Al finalizar el desfile se realizó la premiación frente al escenario.
