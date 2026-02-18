Forzza Annonima se consagró Campeona del Carnaval Nogoyaense

Ciudad
Con un gran marco de público se llevó a cabo la última noche del Carnaval Nogoyaense que está edición tuvo por nombre “Esteban Chiky Ramos”. El presidente municipal Bernardo Schneider junto a su equipo de gobierno brindaron un reconocimiento a cada expresión carnavalesca que desfiló por el corsódromo de Boulevard Sarmiento.
Los vecinos de los diferentes barrios y visitantes pudieron disfrutar del Carnaval más divertido de la región. El brillo, la espuma, el color y el entretenimiento engalaron la noche cúlmine.
Cabe destacar que la noche contó con la participación especial de Pizpireta.
Al finalizar el desfile se realizó la premiación frente al escenario.
3
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com