Frank Fabra se despidió de Boca con una carta cargada de emoción: “Soy un hincha más”

El mensaje fue difundido en su cuenta oficial de Instagram y rápidamente generó repercusión entre simpatizantes y seguidores del equipo, en medio del movimiento del mercado de pases. Fabra se despidió luego de haber conquistado nueve títulos con la camiseta azul y oro, en un período en el que pasó de ser una pieza habitual en el equipo titular a convivir con críticas en los últimos años.

El mensaje que publicó el lateral colombiano

En el texto que compartió, el futbolista expresó que los diez años en Boca fueron “sentimiento puro” y describió su experiencia en el club como una etapa que no se explica sino que se vive. Señaló que llegó con ilusiones y que con el tiempo entendió que la institución representa pasión, responsabilidad y orgullo.

También hizo referencia a los momentos positivos y a las etapas más complejas que atravesó durante su estadía, y sostuvo que siempre defendió la camiseta “con el corazón”. En su despedida, afirmó que el club lo marcó para siempre y que se va agradecido, con recuerdos y con un vínculo que considera permanente.

El colombiano remarcó que se va siendo “un hincha más” y destacó el acompañamiento del público en La Bombonera. Cerró su mensaje con un agradecimiento al club y a los simpatizantes por los diez años compartidos.

Un ciclo extenso y con títulos

La etapa de Fabra en Boca comenzó hace una década y lo tuvo como protagonista en distintos torneos locales e internacionales. Durante ese período levantó nueve copas y fue parte de equipos que alcanzaron instancias decisivas.

Con su presentación en el fútbol colombiano, el defensor abre ahora un nuevo capítulo en su carrera profesional, mientras su despedida dejó un mensaje cargado de emotividad para la comunidad xeneize. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com