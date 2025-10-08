Fred Machado fue trasladado a un penal federal: los cargos que enfrenta

El operativo se realizó con un importante despliegue policial, luego de que el Gobierno nacional avalara la decisión del máximo tribunal. Machado, que se encontraba bajo prisión domiciliaria, fue trasladado a una sede de la Policía Federal en la capital rionegrina, donde permanecerá bajo custodia hasta su viaje a Buenos Aires.

Federico “Fred” Machado

Desde allí, será embarcado en un vuelo hacia Texas, escoltado por una delegación del FBI, que llegó al país para garantizar su entrega a la justicia estadounidense.

Aval político y decisión judicial

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó durante la mañana que se dispuso una custodia adicional ante el inminente traslado. Horas después, la Oficina del Presidente anunció en la red social X que el Poder Ejecutivo refrendaría la decisión judicial.

El proceso de extradición se inició en junio de 2021, cuando la Embajada de Estados Unidos remitió el pedido formal a la Cancillería argentina. La solicitud provenía del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Este de Texas, que había emitido una orden de detención contra Machado el 5 de mayo de ese año.