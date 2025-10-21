Frentes fríos traerán lluvias y descenso de temperaturas: las zonas con mayor riesgo

En Entre Ríos, el martes se prevé un ambiente ventoso con dirección norte, una máxima de 31 grados y mínima de 16. El miércoles por la noche, comenzará a desmejorar con inestabilidad creciente, preludio de las tormentas que afectarán buena parte del territorio argentino.

Primer frente frío: tormentas y ráfagas

El meteorólogo Christian Garavaglia explicó que “la estabilidad actual presente sobre el centro y norte de la Argentina irá poco a poco quebrándose, en la medida que dos frentes fríos consecutivos recorran de sur a norte el país, promoviendo la ocurrencia de fenómenos de precipitación con intensidad variable”.

Sobre el primero de estos frentes, precisó: “Arribará el martes al sur de Cuyo y al sur de la región Pampeana, con un cambio de vientos al sudeste con ráfagas. Con el correr del día, se irán formando lluvias y tormentas entre el centro de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires, algunas de características localmente fuertes”.

Esta región mantiene un alerta meteorológico de nivel amarillo por la posibilidad de granizo y ráfagas intensas, lo que podría afectar el tránsito y las actividades al aire libre.

Segundo frente: riesgo de tormentas fuertes o severas

El segundo frente frío será el más intenso. “Hacia el jueves, un refuerzo de aire frío proveniente desde la Patagonia volverá a incrementar la inestabilidad en distintos sectores del centro y norte de la Argentina, en donde predominarán temperaturas bastante cálidas”, indicó Garavaglia.

Ese día, las tormentas aisladas se concentrarán sobre la franja norte del país, mientras que en la región central —desde Mendoza, San Luis, Córdoba, norte de La Pampa y Buenos Aires— se espera un frente más organizado de lluvias y tormentas fuertes o puntualmente severas.

Para el viernes, el sistema avanzará hacia el norte, incrementando el riesgo sobre norte de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, norte de Buenos Aires, Capital Federal, Entre Ríos y parte de Corrientes.

Fin de semana con descenso térmico

Tras varios días de inestabilidad, el fin de semana mostrará un cambio radical. Se espera un descenso generalizado de las temperaturas y la llegada de una masa de aire frío desde el sur del país.

Durante el sábado, las lluvias continuarán desplazándose hacia el noroeste y noreste argentino, mientras que el centro del país se estabilizará. En la Patagonia, se instalará una masa de aire muy frío con nevadas aisladas en zonas cordilleranas.

Entre el domingo 26 y el lunes 27, este aire frío se extenderá sobre el centro y norte del país, provocando precipitaciones aisladas y un marcado descenso térmico que pondrá fin a la etapa de inestabilidad.

“El próximo fin de semana mostrará un descenso progresivo y generalizado de las temperaturas en todo el país”, concluyó Garavaglia. Fuente: El Once

