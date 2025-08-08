Frigerio confirmó un acuerdo de frente electoral con La Libertad Avanza en Entre Ríos

“Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que no sólo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro: el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente”, expresó Frigerio al formalizar la alianza.

Objetivos y ejes del frente

El gobernador sostuvo que el acuerdo une a quienes “defendemos al campo y al sector productivo” y buscan “seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”.

En su mensaje, Frigerio remarcó que el frente electoral se fundamenta en “la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”.

Contexto político

La alianza entre fuerzas de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza representa un movimiento político relevante en el escenario electoral entrerriano, a poco de definirse las listas para los comicios.

El acuerdo incluye a partidos con presencia territorial en toda la provincia y plantea un programa conjunto con énfasis en la reducción del gasto político, el impulso al sector productivo y la continuidad de reformas estructurales.

El entendimiento se enmarca en un clima político nacional de acercamientos entre sectores del oficialismo provincial y referentes libertarios, y apunta a consolidar una propuesta común de cara a las elecciones de 2025. Fuente: El Once

