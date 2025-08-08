Nogoyá Times

    Frigerio confirmó un acuerdo de frente electoral con La Libertad Avanza en Entre Ríos

    Acuerdo político para las elecciones 2025

    El gobernador Rogelio Frigerio anunció la conformación de un frente electoral integrado por el PRO, UCR, MSE, Partido FE, Partido Libertario y La Libertad Avanza. 
    Frigerio selló alianza con La Libertad Avanza. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este jueves, a través de las redes sociales, la conformación de un frente electoral que incluye al PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE, el Partido Libertario y La Libertad Avanza. El mandatario provincial presentó el acuerdo como parte de una estrategia política para, según sus palabras, “evitar que el populismo, la demagogia y la corrupción vuelvan a gobernar”.

     

    Hace dos años les prometimos a los entrerrianos que no íbamos a volver al pasado. Y lo estamos cumpliendo, haciendo reformas estructurales que no sólo ordenaron y transparentaron la gestión, sino que marcaron un rumbo claro: el fin de los privilegios para la política y las soluciones concretas para la gente”, expresó Frigerio al formalizar la alianza.

     

    Objetivos y ejes del frente

    El gobernador sostuvo que el acuerdo une a quienes “defendemos al campo y al sector productivo” y buscan “seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”.

     

    En su mensaje, Frigerio remarcó que el frente electoral se fundamenta en “la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”.

     

    Contexto político

    La alianza entre fuerzas de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza representa un movimiento político relevante en el escenario electoral entrerriano, a poco de definirse las listas para los comicios.

    El acuerdo incluye a partidos con presencia territorial en toda la provincia y plantea un programa conjunto con énfasis en la reducción del gasto político, el impulso al sector productivo y la continuidad de reformas estructurales.

     

    El entendimiento se enmarca en un clima político nacional de acercamientos entre sectores del oficialismo provincial y referentes libertarios, y apunta a consolidar una propuesta común de cara a las elecciones de 2025. Fuente: El Once

