Frigerio se reunió con Karina Milei para avanzar en obras en rutas nacionales

Durante el encuentro, los mandatarios provinciales y autoridades nacionales dialogaron sobre la agenda conjunta entre Nación y provincias, con eje en la ejecución de obras estratégicas. En ese marco, se confirmó que se trabaja en un decreto que permitirá a las jurisdicciones, mediante inversiones privadas, impulsar obras de infraestructura en tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios.

La medida busca generar herramientas para mejorar la conectividad y el estado de las rutas, facilitando la participación del sector privado en proyectos clave para el desarrollo productivo y logístico de las provincias.

Desde el Gobierno nacional destacaron que los gobernadores Frigerio y Cornejo ratificaron el acompañamiento al rumbo de gestión y valoraron el trabajo articulado que vienen llevando adelante con la administración central. Fuente: El Once

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