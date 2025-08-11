Gacetilla Policial

Nogoyá

10/07/2025.-SUCESO EN EL BARRIO 130 VIVIENDAS DE NOGOYÁ

En la fecha, alrededor las 19:45 hs se registró un incidente en el Barrio 130 Viviendas de la ciudad de Nogoyá, donde se produjo una pelea con elementos corto punzantes que resultó con tres personas lesionadas. Debido a la gravedad de las heridas, dos de los involucrados fueron trasladados a la ciudad de Paraná para recibir atención médica especializada, mientras que un tercer masculino quedó internado en el Hospital Local.

INVESTIGACIÓN EN CURSO: La Policía local y la Unidad Fiscal de Nogoyá están llevando a cabo tareas investigativas para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho. Se presume que el incidente podría estar relacionado con problemas de larga data entre las partes involucradas.

MEDIDAS JUDICIALES: La Unidad Fiscal de Nogoyá, con conocimiento del Juzgado de Garantías, ha dispuesto la detención preventiva de las dos personas mayor de edad. Estas medidas se toman en el marco de la investigación para determinar las responsabilidades y circunstancias del hecho.

SEGUIMIENTO DEL CASO: La investigación continúa en curso y se espera que se brinden más detalles a medida que se avance en la pesquisa. Por el momento, se mantiene la reserva de la información para no entorpecer la labor judicial y policial

EN CUANTO A LOS LESIONADOS: Desde el Hospital San Martín se informó que uno de los lesionados de 17 años de edad, presentó herida de arma blanca en abdomen. Se le realizó cirugía exploratoria, donde se advirtió lesión en intestino delgado, permaneciendo internado en Sala de Urología.

El otro masculino afectado, de 22 años de edad, presentó herida de arma blanca en el abdomen. Se le realizó cirugía exploratoria, presentando tres lesiones en colon. Se le colocó colostomía y permanecerá internado, con custodia policial.-

En cuanto al masculino que permanece en el Hospital San Blas, también de 22 años de edad, no requirió intervención quirúrgica, permaneciendo internado, estable, también con custodia policial.

