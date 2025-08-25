Gacetilla Policial

Nogoyá

ALLANAMIENTO CON DETENCIÓN E INTERVENCIÓN POR ESTUPEFACIENTES.- En el marco de causa por S/lesiones (en riña) iniciadas en fecha 10/08/2025, por la cual la División Investigaciones e Inteligencia Criminal venía realizando sendos informes, es que en el día de la fecha se obtuvo la orden de allanamiento para una finca ubicada en calle Primera Junta de esta ciudad, arrojando resultado positivo. En el lugar se procedió a la detención de un masculino de 27 años de edad, y al secuestro de un teléfono celular y cuatro envoltorios con el contenido de clorhidrato de cocaína, razón por lo cual tomó inmediata intervención personal idóneo de la División Drogas Peligrosas para realización de los tests pertinentes, procediendo al secuestro de cuatro envoltorios de nylon conteniendo una totalidad de 1.1 gramos de clorhidrato de cocaína. Se continúan diligencias de rigor bajo supervisión del Fiscal en turno. Además de la detención del masculino antes mencionado, por este último procedimiento (estupefacientes) también se identificó a una femenina de 26 años de edad, la cual quedó supeditada a la causa.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYA : 25 de Agosto de 2025.-

