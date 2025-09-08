Gacetilla Policial

Nogoyá

07/09/2025.- DETENCIÓN –S/D VIOLACION DE DOMICILIO, ROBO Y DESOBEDIENCIA.- A raíz de denuncia radicada en Comisaría Lucas González, donde una mujer manifestó que en horas de la madrugada del día domingo, mientras dormía, escuchó ruidos y se percató que su expareja había ingresado a su vivienda sin autorización, y que tras una fuerte discusión este tomó su celular y lo tiró por sobre el tapial, ya que la víctima intentaba llamar a la Policía, luego de lo cual se retiró, saltando el tapial también, emprendiendo su huida. Tras comunicar el hecho a la Unidad Fiscal, se libró orden de detención, el cual fue efectivizado en horas de la tarde por personal de Comisaría Lucas González, procediendo al traslado del masculino de 30 años de edad, quien quedó alojado en esta Jefatura Departamental por el supuesto delito de Violación de Domicilio, Robo y Desobediencia Judicial, a disposición de la Justicia local.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 08 de Septiembre de 2025.-

