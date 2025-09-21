Gacetilla Policial

Nogoyá

21/09/2025 – SINIESTRO VIAL (VUELCO)

En horas de la madrugada del día de la fecha, se toma conocimiento e intervención en siniestro vial ocurrido en inmediaciones del Monumento Antonio Silio (frente a acceso al Paseo de los Puentes), donde se produce el vuelco de un automóvil marca Renault, modelo Clio, en el que circulaban una femenina y un masculino de 24 y 19 años de edad respectivamente, manifestando la joven que en circunstancia de estar ella conduciendo su vehículo, por un momento se distrajo y choco los pilotines de hormigón que se encuentran delimitando la cinta asfaltica, provocando asi el vuelco del rodado, no viéndose involucrado otro vehículo o persona; ambos ciudadanos fueron trasladados al Hospital San Blas para atención primaria prevencional, resultando con lesiones de carácter leves. Se trabaja en el lugar con intervención de Personal de Transito Municipal.

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 21 de Septiembre de 2025.-

