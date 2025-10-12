Gacetilla Policial
Nogoyá
11/10/2025.- DETENCIÓN – AMENAZAS EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.- Alrededor de las 21:50 hs. se procede a la detención de un masculino de 36 años de edad, tras haberse recepcionado denuncia en su contra en el marco de Violencia de Género, actuando Comisaría del Menor y Violencia Familiar, en resguardo de la víctima. La medida preventiva fue ordenada por el Sr. Juez de Garantías, con intervención de la Fiscalía en turno. El detenido quedó alojado en instalaciones de esta Jefatura Departamental a disposición de la Magistratura interviniente. Se prosiguen diligencias de rigor al respecto.-
JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 12 de Octubre de 2025.
