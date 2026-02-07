Gacetilla Policial

Nogoyá

INTERVENCION DE LA DIVISION DROGAS PELIGROSAS

En horas de la tarde del día de la fecha, personal de Comisaria Villa 3 de febrero se encontraba diligenciando Oficio Judicial relacionado Allanamiento y Registro domiciliario en hecho de Hurto en dos domicilios de esta ciudad, cuando se percatan de la existencia de plantas de morfología similar a Cannabis Sativa con altura entre 1,90 y 2.50 metros, motivo por el cual solicitan la intervención de Personal de la División Drogas Peligrosas, quienes proceden al formal secuestro de (03) tres plantas en una finca de calle Mosconi y (05) cinco planta en un domicilio de Av. Avellaneda, como así también se realiza la correcta identificación de las personas presentes, quedando supeditados a la causa. Continuando con las diligencias pertinentes, actuando con conocimiento e intervención de la Unidad Fiscal local en turno.

06/02/2026 – MASCULINO MAYOR DE EDAD CON LESIONES DE CARÁCTER RESERVADO

Siendo aproximadamente las 22:00 horas se toma conocimiento que en el Hospital San Blas de esta ciudad, ingresa un masculino de 57 años de edad presentando un corte importante en su cuero cabelludo, manifestando que dicha lesión fue provocada por su hijastro, un joven de 19 años, utilizando un palo, el hombre es examinado y en la atención primaria se le realiza una Tomografía computada en la cual se aprecia que presenta “ hemorragia interna cerebral” , siendo derivado y trasladado al Hospital San Martin de la ciudad de Paraná, donde llega en estado de inconciencia, presenta fractura de cráneo en región temporal y parietal, con hematomas epidural y subdural, se encuentra sedado y entubado. Se trabaja con intervención de la Unidad Fiscal local.

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 07 de febrero de 2026.-

