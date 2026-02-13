Gacetilla Policial

Nogoyá

12/02/2026.- HURTO – ALLANAMIENTO .- En el marco del legajo judicial iniciado en Comisaría Villa 3 de Febrero en fecha 11/02/26 por el supuesto delito de Hurto, y previo análisis del material fílmico aportado por la denunciante, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal obtuvo orden de allanamiento para una vivienda ubicada en calle Moreno de esta ciudad, el cual se llevó a cabo en la fecha, con resultado positivo, procediendo al secuestro de un teléfono celular marca Redmi y dinero en efectivo, por ser de interés en la causa. Asimismo, fue trasladada a esta Jefatura Departamental una femenina de 42 años de edad, para su correcta identificación, quedando supeditada a la causa que sigue su curso en sede Tribunal.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 13 de Febrero de 2026.-

