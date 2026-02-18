Gacetilla Policial
Nogoyá
17/02/2026.- APREHENDIDO POR HURTO EN FLAGRANCIA.- Alrededor de las 23:15 hs. fue comisionado personal de Comisaría Zona Sur a calle Lisandro de la Torre, entre Alfredo Palacios y Juan XXIII, donde fue entrevistado un ciudadano de 38 años de edad, quien relató que momentos antes un masculino había ingresado la mitad de su cuerpo por una ventana de su domicilio, ubicado sobre calle René Favaloro, sustrayendo un teléfono celular IPhone; que al advertir esto comenzó a perseguirlo hasta ese lugar. Los efectivos policiales ingresaron al terreno indicado por los vecinos, localizando a un masculino con las características brindadas por el damnificado. El teléfono celular había sido descartado por el sujeto, y fue localizado por otro vecino que realizó su devolución. El aprehendido de 28 años de edad, fue trasladado a esta Jefatura Departamental, donde quedó alojado, imputado en la causa iniciada por el supuesto delito de Hurto en Flagrancia, a disposición de la Fiscalía local.-
JEFATURA DE POLICIA DPTAL. NOGOYÁ: 18 de Febrero de 2026.-
