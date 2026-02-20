Gacetilla Policial

Nogoyá

ALLANAMIENTOS Y LOCALIZACIÓN DE UNA MENOR.- En la víspera, y en relación al pedido de localización de una menor radicado en Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar en fecha 18/02/2026, en horas de la tarde se realizaron dos allanamientos, registros domiciliarios, requisas vehiculares y requisas personales, ordenados por el Juzgado de Transición y Garantías para domicilios ubicados en Av. Ejército Argentino y en calle Los Sauces de nuestra ciudad, donde se logró el secuestro de 10 teléfonos celulares y una partida de nacimiento. Asimismo fue aprehendida una mujer de 29 años de edad, por el S/D de Resistencia a la Autoridad, realizando su traslado a esta Jefatura Departamental. Complementariamente al desarrollo de estos allanamientos fueron inspeccionados terrenos lindantes, donde se halló una escopeta calibre 36 con su correspondiente cartucho, elemento que fue secuestrado para establecer real procedencia.

Cabe destacar que paralelamente a los procedimientos realizados en nuestra ciudad, y existiendo pedido de localización de la menor de 13 años de edad, irradiada a todas las Jefaturas Departamentales de la Provincia, siendo la 01.00hs. del día de la fecha, se recepcionó informe de la Jefatura Departamental Uruguay, dando cuenta que la menor buscada fue habida en la localidad de Concepción del Uruguay, encontrándose en instalaciones de Comisaría Segunda, en buenas condiciones se salud, acompañada de otro menor de 15 años. Posteriormente, ambos menores fueron entregados a sus progenitores bajo actas de estilo. Se continúan diligencias de rigor con conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes

JEFATURA DE POLICIA DPTAL. NOGOYÁ : 20 de Febrero de 2026.-

