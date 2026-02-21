Gacetilla Policial

Nogoyá

20/02/2026.- DETENCIÓN – AMENAZAS CALIFICADAS .- Alrededor de las 20:40hs. personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a inmediaciones de un supermercado ubicado en calle Caseros y San Lorenzo de nuestra ciudad, donde se estaría desarrollando una pelea entre dos personas. Al arribar personal policial corroboró la agresiva disputa entre dos masculinos, uno de ellos empuñando un arma blanca. Ante tal situación, y evaluadas las posibles consecuencias de este episodio, se procedió a la reducción y aprehensión del masculino de 47 años de edad, quien trataba de lesionar al otro, realizando su traslado a esta Jefatura Departamental en calidad de detenido por el supuesto delito de Amenazas Calificadas por el uso de Arma Blanca, bajo directivas emanadas por la Fiscalía en turno.-.

21/02/2026.- LESIONES CON ARMA BLANCA – FEMENINA DETENIDA .- A las 06:00 horas de la fecha, se tomó conocimiento sobre un altercado ocurrido en Bvd. Alberdi y calle Ramat, donde una joven de 21 años, había lesionado con un arma blanca a un masculino de 34 años de edad. Concurrió de inmediato personal policial, dando intervención a personal de Emergencias. El lesionado fue trasladado al nosocomio local en primer instancia, y posteriormente fue derivado al Hospital San Martin de la ciudad de Paraná, para atención especializada, debido al tipo de heridas (cortes en tórax y espalda). Según informe médico evacuado posteriormente desde el Hospital San Martín, dicho masculino ingresó semiconsciente a Sala de Emergencia, y presentó dos heridas de arma blanca, una en región inframamaria y otra en línea axilar posterior, ambas en lado izquierdo, a la espera de estudios más complejos. En cuanto a la femenina (agresora), previa comunicación con el Fiscal en turno, quedó detenida en esta Jefatura Departamental a disposición de la justicia local. Actuó en el lugar personal de la División Policial Científica, para la realización de las pericias correspondientes.

