Gacetilla Policial

04/03/2026.- ROBO- DETENCIÓN DE UN MASCULINO .- En relación a dos hechos investigados por el S/D de Daño a un kiosco y S/D de Robo en perjuicio de un supermercado sito en Fermín Chavez y Arturo Illia, donde se sustrajeran bebidas alcohólicas y cajas registradoras, las cuales no lograron abrir, descartándolas en un terreno baldío lindante, y con datos de interés recabados por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se pudo establecer la posible autoría de un masculino de 25 años de edad, oriundo de la Provincia de Buenos Aires. El mismo fue localizado en un domicilio de Villa 14, siendo trasladado a esta Jefatura Departamental, donde tras comunicación con la Fiscalía en turno, quedó alojado en calidad de detenido. Posteriormente, con el resultado de las pericias practicadas por la División Policía Científica en el lugar, se estableció fehacientemente su participación en los ilícitos antes mencionados, elevando los informes correspondientes a sede judicial.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 04 de Marzo de 2026.-

