Gacetilla Policial

08/03/2026 – ACCIDENTE FATAL EN RUTA NACIONAL 12

Un accidente de tránsito con una víctima fatal ocurrió en Ruta Nacional N° 12, a la altura del Km 365,5, en la madrugada del 8 de marzo de 2026.

– Vehículo involucrado: Ford F100, conducido por un hombre de 34 años de edad, sin lesiones.

– Moto vehículo involucrado: Brava Altino 150, conducido por un joven de 23 años, sin lesiones. Acompañante: una femenina de 25 años de edad, fallecida en el lugar.

Posible causa: el camión impactó al motovehículo por detrás, ambos rodados se conducían en igual sentido de circulación vehicular (Nogoyá-Hernandez).

Se realizó alcoholemia a ambos conductores, con resultado negativo. La ruta estuvo interrumpida mientras se trabajaba en el lugar. Intervinieron Personal de Comisaria Hernández y Aranguren, División Policía Científica, Médico Forense y Fiscal en turno.

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 08 de Marzo de 2026.-

