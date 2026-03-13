Gacetilla Policial

Nogoyá

COLISIÓN ENTRE MOTO Y BICICLETA- TRES LESIONADOS .- A las 21:00 hs. de este jueves Comisaría Zona Sur tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en Bvd. Güemes y Cnel. Ramón Rodríguez de nuestra ciudad, donde se produjo la colisión entre una moto y una bicicleta.

EL motovehículo marca Corven Energy, era conducido por una joven de 21 años de edad, quien iba acompañada de una menor de 12 años, mientras que en la bicicleta tipo mountain bike, se trasladaba un masculino de 21 años de edad. Estos rodados circulaban en sentido contrario por Bvd. Güemes, y producto del fuerte impacto resultaron todos los involucrados con lesiones, por lo que debieron ser trasladados en ambulancia al nosocomio local. Si bien se aguardan los resultados de los estudios médicos realizados, en principio se puede mencionar que la conductora de la moto había perdido piezas dentales y la menor presentaba fractura de tabique (lesión de carácter grave). Posteriormente la menor fue derivada a la ciudad de Paraná para atención especializada.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 13 de Marzo de 2026.-

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