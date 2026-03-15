Gacetilla Policial

Nogoyá

CONTRAVENCIÓN.- A solicitud de vecinos de Bvd Güemes, alrededor de las 21:00 hs, fue comisionado personal de la Sección Comando Radioeléctrico y de la Sección Motorizada, ya que habría problemas con un masculino, quien se encontraba con actitudes agresivas en la vía pública y amenazaba tanto a los vecinos como a eventuales transeúntes. Una vez en el lugar los efectivos pudieron individualizar al sujeto, en aparente estado de ebriedad y sumamente exaltado; a quien se trató de tranquilizar, pero el mismo continuaba manifestando sus intenciones de querer agredir a un vecino. Ante esta situación dicho masculino, de 31 años de edad debió ser aprehendido y trasladado a esta Jefatura Departamental, quedando alojado por supuesta infracción a los artículos 41° y 43° de la Ley Org. Pcial. N°3815.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 14 de Marzo de 2026.-

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