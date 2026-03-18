Gacetilla Policial

Nogoyá

La policía de Nogoyá realizó varios allanamientos por peculado en comuna del departamento. Secuestraron materiales de construcción y documentación.

En el marco de una causa judicial por el delito de peculado en una comuna del departamento Nogoyá, la policía realizó este martes una serie de allanamientos.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental Nogoyá, en cumplimiento de un mandato judicial dispuesto por la Unidad Fiscal local y autorizado por el Juzgado de Garantías de la ciudad que investiga el presunto desvío de bienes públicos.

Según se informó oficialmente, las medidas incluyeron tres allanamientos y registros domiciliarios vinculados a una causa caratulada como “peculado”, delito que implica el uso indebido de recursos del Estado.

Tres operativos y secuestro de elementos

En el primer allanamiento, realizado en una vivienda ubicada en la intersección de calles Tristán Frutos y La Paz, los efectivos llevaron adelante tareas de inspección y constatación del lugar.

Durante el procedimiento se localizaron distintos materiales de construcción y se procedió al secuestro de un remito a nombre de la persona investigada.

El segundo operativo tuvo lugar en la sede de la Comuna del Distrito Sauce, donde se constataron diversos elementos de obra, entre ellos ladrillos, hierros, bolsas de materiales y baldes con pintura.

Hallazgo de chapas y secuestro de un teléfono

El tercer allanamiento se concretó en un domicilio ubicado en Colonia La Llave, donde el personal policial logró el secuestro de 75 chapas de zinc y un teléfono celular perteneciente al principal investigado.

Desde la fuerza se indicó que todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación en curso. El objetivo de la pesquisa es establecer si los materiales hallados forman parte de bienes públicos y si existió una maniobra irregular en su uso o destino.

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