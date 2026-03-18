Gacetilla Policial

Nogoyá

17/03/2026.- HURTO EN PERJUICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL – SECUESTRO DE MATERIAL ASFALTICO.-

Alrededor de las 19:50 hs. de este martes, Comisaría Zona Sur tomó intervención a solicitud del Sr. César Traverso, Jefe Zonal N°7 Seccional Nogoyá de Dirección Provincial de Vialidad, tras constatar que un camión conducido por un ciudadano de 36 años de edad, había descargado RAP (fresado asfáltico) en un domicilio particular de la localidad de Gdor. Febre, lo cual se concretó sin la correspondiente autorización del ente antes mencionado. Comunicado el hecho al Sr. Fiscal en turno, y realizadas las primeras diligencias en el lugar, por directiva judicial se procedió al formal secuestro de cinco toneladas de RAP, las que fueron entregadas al Sr. Traverso bajo actas de estilo. Se iniciaron actuaciones de rigor, quedando el conductor del camión supeditado a la causa.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 18 de Marzo de 2026.-

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