Gacetilla Policial

Nogoyá

ACCIDENTE DE TRANSITO.- A las 09:48 hs. del día de la fecha, personal de la Sección Judiciales se constituyó en Bvd. España y calle Fitz Gerald de nuestra ciudad, donde una bicicleta había sido embestida por un automóvil que se dio a la fuga. El masculino, de 81 años de edad, que se conducía en la bicicleta se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica, a la par de su rodado orientado de norte a sur, sin encontrarse en el lugar vestigios del otro vehículo. Se dio intervención a personal del Area Tránsito Municipal, y se solicitó servicio de ambulancia para el traslado del mencionado ciudadano hasta el Hospital San Blas, para su atención médica, resultando con lesiones de carácter leve. Asimismo se realizaron diligencias en el lugar y relevamientos fílmicos, logrando identificar al automóvil involucrado en el siniestro vial. Intervino División Policía Científica y División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 18 de Marzo de 2026.-

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