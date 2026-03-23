Gacetilla Policial

Nogoyá

LESIONES GRAVES CULPOSAS- ALLANAMIENTO Y SECUESTRO DE AUTOMÓVIL.- En relación a siniestro vial ocurrido en fecha 18/03/26 en Bvd. España y calle Fitz Gerald de esta ciudad, en el que resultara lesionado un adulto mayor que se trasladaba en bicicleta, y tras analizar material fílmico del lugar, se logró primeramente individualizar el automóvil involucrado que se diera a la fuga, y luego continuando con la investigación se determinó su dominio y propiedad. Estos datos fueron aportados a la justicia y se obtuvo orden de allanamiento para un departamento de Barrio El Palomar, el cual fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, donde se procedió al secuestro preventivo de un automóvil Peugeot 206 color azul, y a la notificación de una femenina de 32 años de edad, quien quedó supeditada a la causa.-

VUELCO SIN LESIONADOS . – Alrededor de las 19:15 horas de este domingo, tomamos conocimiento de un siniestro vial ocurrido en calle Belgrano y Arturo Illia, concurriendo al lugar personal de Comisaría Zona Sur, donde se observó un automóvil marca Renault R11, volcado hacia una cuneta con agua, en el cual se trasladaban cinco ocupantes, grupo familiar. Según el relato del conductor de 52 años de edad, el mismo circulaba por calle Belgrano, de sur a norte, y no notó la presencia de la curva, por lo que perdió el control del vehículo que terminó volcado. Cabe mencionar que ninguno de los ocupantes presentó lesiones.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ : 23 de Marzo de 2026.-

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