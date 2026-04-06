Gacetilla Policial
Nogoyá
ELEMENTO RECUPERADO EN HECHO DE S/HURTO
En la fecha y en relación a Legajo formalmente caratulado “S/Hurto” iniciado en la Sección Judiciales de esta Jefatura Dptal. Nogoya y referido a la sustracción de una Bicicleta, es que Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal se aboca de forma inmediata al caso logrando identificar al autor mediante control de registros filmicos, siendo un hombre de 31 años de edad, con domicilio en esta ciudad, apersonándose en su vivienda donde recuperan el elemento buscado, tratándose de una (01) bicicleta marca Zenith, color negra, que es formalmente secuestrada. Con respecto al autor, el mismo es trasladado a esta Jefatura para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa. Se restituyo el bien a la persona damnificada, actuando con conocimiento e intervención de la Unidad Fiscal en turno. –
