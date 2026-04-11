Gacetilla Policial

Nogoyá

SINIESTRO VIAL SIN PERSONAS LESIONADAS

En la fecha, siendo aproximadamente las 08:25 horas se toma conocimiento que en intersección de Ruta Nacional N° 12 y calle Diamante de esta ciudad ocurrió un accidente de tránsito entre tres vehículos, tratándose de una colisión dada entre un auto marca Renault, modelo Clio, un auto marca Toyota, modelo Etios XLS, y una camioneta marca Toyota, modelo RAVA, todos conducidos por personas mayores de edad, con su respectiva documentación de circulación obligatoria vigente y resultando todos sin lesiones. En el lugar trabaja Personal de Transito Municipal, con colaboración de Comisaria Villa 3 de febrero.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com