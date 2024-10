Gago fue presentado como DT de Boca: “Estoy con ganas de lograr algo importante”

Fernando Gago fue presentado como nuevo DT de Boca Juniors y dejó en claro sus ambiciones: “Queremos ser protagonistas”. El exjugador de la institución habló sobre su sueño de dirigir al club, su estilo de juego ofensivo, y destacó que “nadie jugará por el nombre”.

Este lunes, Fernando Gago fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Boca Juniors. El exjugador y ahora DT, con pasado en Racing y Aldosivi , asumió el desafío tras su primera práctica y brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro sus aspiraciones al mando del equipo.

“Son muchas sensaciones. Tengo muchos recuerdos de situaciones vividas, que me hicieron crecer como persona y como jugador. Hoy estoy en otro lugar. Creo que llego en un buen momento para hacer cosas importantes“, aseguró Gago, refiriéndose a su regreso al club donde se formó como futbolista.

Gago también habló de lo que significa dirigir al club de sus amores: “Desde que llegué siempre quise jugar en el club en el que me formé. Después tomé una nueva carrera y quiero que los jugadores entiendan que están en el mejor club”.

Sobre su evolución desde su paso como DT en el fútbol mexicano, Gago reflexionó: “Uno cambia constantemente, porque uno va creciendo y aprendiendo. Eso es algo que te da el tiempo. Mi idea es tratar de bajar lo conceptual en el menor tiempo posible. Ya hay partidos y queremos trasladarle a los chicos cómo queremos jugar”.

LA IDEA DE SU BOCA: PROTAGONISMO Y POSESIÓN

En cuanto a su filosofía de juego, el flamante entrenador fue claro sobre las características que busca implementar: “Queremos ser protagonistas, con mucho peso ofensivo. Confío en que jugando en el arco rival es cuando más tendremos posibilidades de ganar. El jugador se siente cómodo con la pelota, y también vamos a proponer mucha posesión”.

Además, dejó en claro que en su equipo “nadie va a jugar por el nombre“, destacando la importancia de ganarse el lugar en los entrenamientos: “El que entrene al máximo y de todo en la semana, se ganará un lugar en el equipo”.

Sobre su primer contacto con el plantel, Gago prefirió mantener los detalles en privado: “La charla fue privada con los jugadores. Lo que hablé adentro, queda ahí. Con el correr de los días nos iremos conociendo”. El nuevo técnico también elogió las instalaciones del club y destacó la importancia de fomentar el sentido de pertenencia en los juveniles: “Las instalaciones son impresionantes. Hay una gran estructura de entrenamiento que influye en fomentar el sentido de pertenencia a los juveniles”.

Gago fue enfático en su deseo de que Boca juegue bien, tomando como referencia los equipos históricos del club que alcanzaron el éxito: “Los equipos que Boca salió campeón en Copa Libertadores, a nivel nacional o a nivel mundial, lo lograron porque jugaban bien. Y nosotros queremos jugar bien. Yo tengo una idea y la trato de llevar a los entrenamientos y a los partidos. Hay algo que es innegociable: hay que correr y jugar”.

SOBRE LOS REFUERZOS Y EL PLANTEL ACTUAL

En cuanto a posibles incorporaciones, Gago fue contundente al asegurar que no está pensando en refuerzos por el momento: “Todavía no hablé con nadie. El balance se hará cuando termine la temporada. Se dieron muchos nombres, pero no es momento de hablar por respeto a mis jugadores. Hoy los mejores los tengo acá adentro. Hoy no me interesa hablar con nadie”.

Finalmente, el técnico habló sobre cómo se dio su llegada al club y el rol de Juan Román Riquelme en su contratación: “Se habló durante tres o cuatro semanas, pero yo recibí la llamada hace cuatro días. Se habló durante demasiado tiempo, pero tengo el registro de las llamadas. El que me quiera creer, me creerá. Tomé la decisión que creía lo mejor para mí. Fue muy fácil”. Además, le dejó un mensaje a los hinchas de Boca: “Al hincha le quiero agradecer el cariño y pedirle que acompañe, porque vamos a intentar competir siempre”. Fuente: El Once

