Gallardo, tras el triunfo de River en su vuelta a la Copa: “No soy un mago”

La palabra del DT

El director técnico habló en conferencia de prensa luego de la victoria en la ida de los octavos de final de la Libertadores frente a Talleres. Resaltó lo hecho por su equipo, aunque dejó en claro que hay cosas por mejorar.

Marcelo Gallardo hizo una pintura de lo que fue el duelo de ida de los octavos de final en Córdoba, que culminó con la victoria de River por 1 a 0 con el gol de Paulo Díaz. Y, al margen del juego, rescató la entereza de su equipo, algo que consideró clave para el triunfo. “En un campo difícil, colmado, con mucha gente, y jugando de visitante, el equipo estuvo presente, desde el espíritu”, afirmó el Muñeco. Y resaltó: “Quiero destacar el espíritu porque así se va forjando un equipo”.

Justamente, esa fue una de las frases más fuertes y destacadas que dijo Gallardo en su presentación como entrenador de River hace apenas diez días. Y este miércoles en Córdoba, argumentó a qué se refería al manifestar: “Vinimos a jugar de visitante y estuvimos presentes. Más allá de que nos faltó juego y calidad, el detalle en estos partidos es muy importante. Y le dije a los jugadores que el que pudiera aprovechar el detalle iba a ganar el partido”.

Justamente, en referencia al encuentro, el técnico de River analizó: “Primero fue un partido muy cerrado, de esos típicos de Copa, donde no hubo muchos pasajes de buen fútbol pero sí de detalles. Y con un hombre más tal vez no pudimos dominar el juego. Nos faltó mayor precisión para encontrar los momentos más favorables con la pelota, pero creo que dimos una prueba de carácter importante. Las noches de Copa son así. Si no estás presente, tal vez lo pagues”.

Más declaraciones del Muñeco

Y añadió: “La expulsión de ellos hizo que se cerraran muy bien, no encontramos si ir por dentro o por fuera, no encontramos los ataques. Fue muy cerrado el partido, demasiado, y a veces cuando hay poca claridad para decidir mejor los ataques, se hace complicado”.

Sobre Fabricio Bustos, quien debutó con la camiseta de River, dijo: “Nunca es fácil llegar, ponerse la camiseta de River y jugar un partido con la importancia como éste, lo sostuvo muy bien, venía con ritmo de partidos, no sufrió meterse en el equipo rápidamente”.

Por último, a modo de reflexión, y en referencia a su regreso, Gallardo comentó: “Las condiciones tal vez no son las ideales para mí, dije cuando llegué que me tuve que subir a un tren que ya estaba en marcha. No soy ningún mago, soy una persona de trabajo, de bajar una línea que los jugadores hagan propia, que la gente se sienta identificada con eso”. Fuente: El Once

