    Ganá Entradas para Disfrutar del Documental de Emilia Mernes

    Nogoyá

    El próximo sábado 27 de septiembre, en la Asociación Cultural Nogoyá, se proyectara el documental completo de Emilia Mernes: “Lo Que No Se Ve”, en dos funciones: 15 hs y 18:30 hs.
    Las entradas serán gratuitas con cupos limitados y los interesados en participar podrán inscribirse ingresando al siguiente link: https://forms.cloud.microsoft/r/X5PHqKkhCc
    Vale destacar que, quienes resulten ganadores de dichas entradas, serán informados para poder retirarlas de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.

