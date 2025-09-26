Ganá Entradas para Disfrutar del Documental de Emilia Mernes

Nogoyá El próximo sábado 27 de septiembre, en la Asociación Cultural Nogoyá, se proyectara el documental completo de Emilia Mernes: “Lo Que No Se Ve”, en dos funciones: 15 hs y 18:30 hs. https://forms.cloud.microsoft/r/X5PHqKkhCc Las entradas serán gratuitas con cupos limitados y los interesados en participar podrán inscribirse ingresando al siguiente link:

Vale destacar que, quienes resulten ganadores de dichas entradas, serán informados para poder retirarlas de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.