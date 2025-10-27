Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Noticias Provinciales Sociedad

    Ganó $17 millones en el Quini 6 y podrá pagar su operación: “La emoción es doble”

    Nogoyá Times Posted on

    Apostador entrerriano ganó en el Quini 6

    Un vecino de Concepción del Uruguay ganó $17.729.651,25 en el Quini 6 modalidad Siempre Sale. La agenciera confirmó a Elonce que “la emoción es doble” porque el afortunado podrá pagar su operación gracias a ese dinero.
    Un apostador de Concepción del Uruguay fue uno de los 18 ganadores del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale, correspondiente al sorteo del 26 de octubre, y obtuvo un premio de $17.729.651,25.

     

    La información fue confirmada por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, tras conocerse los números favorecidos: 29, 31, 17, 33, 35 y 39.

     

    El billete ganador fue jugado en la agencia de tómbola Nº 1289, ahora destacada como “la agencia de la suerte”, ubicada sobre el acceso J.J. Bruno y 35 del Oeste de la ciudad, un punto habitual de paso para vecinos, camioneros y apostadores de distintas provincias.

    “El premio cayó en muy buenas manos”

     

    En diálogo con ElonceNancy, responsable de la agencia de tómbola, expresó su alegría: “Felicidad porque un cliente de muchos años tuvo la fortuna de poder elegir los números ganadores del sorteo de ayer”.

     

    La agenciera relató que el apostador “es un vecino que hace muchos años es cliente nuestro y sabíamos que tiene un problema de salud y debía hacerse una operación que no podía costear, con lo cual, la alegría es doble porque con este premio podrá concretar esa intervención”.

    “Es emocionante saber que fue el ganador”, agregó, y destacó que “la emoción es doble porque el premio cayó en muy buenas manos y servirá para que él pueda tener una mejor calidad de vida”.

    “Lo llamamos y fue muy emocionante”

     

    Nancy contó a Elonce que al enterarse del resultado contactaron al ganador: “Lo llamamos por teléfono al saber que el ganador fue él, y fue muy emocionante para él y su familia saber que podrán contar con este dinero para la operación que está prevista para estos días”.

     

    Según detalló, tras los descuentos correspondientes, “le quedan casi 13 millones de pesos”.

    Aunque la agencia no recibe incentivo económico por haber vendido la boleta ganadora, Nancy aseguró que “la alegría es enorme por todo lo que significa para el vecino y su familia”.

     

    De esta manera, Concepción del Uruguay volvió a ser escenario de una historia de suerte y esperanza, donde un juego de azar se transformó en una oportunidad concreta para mejorar la vida de un entrerriano. Fuente: El Once

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like