Ganó $17 millones en el Quini 6 y podrá pagar su operación: “La emoción es doble”

La información fue confirmada por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, tras conocerse los números favorecidos: 29, 31, 17, 33, 35 y 39.

El billete ganador fue jugado en la agencia de tómbola Nº 1289, ahora destacada como “la agencia de la suerte”, ubicada sobre el acceso J.J. Bruno y 35 del Oeste de la ciudad, un punto habitual de paso para vecinos, camioneros y apostadores de distintas provincias.

“El premio cayó en muy buenas manos”

En diálogo con Elonce, Nancy, responsable de la agencia de tómbola, expresó su alegría: “Felicidad porque un cliente de muchos años tuvo la fortuna de poder elegir los números ganadores del sorteo de ayer”.

La agenciera relató que el apostador “es un vecino que hace muchos años es cliente nuestro y sabíamos que tiene un problema de salud y debía hacerse una operación que no podía costear, con lo cual, la alegría es doble porque con este premio podrá concretar esa intervención”.

“Es emocionante saber que fue el ganador”, agregó, y destacó que “la emoción es doble porque el premio cayó en muy buenas manos y servirá para que él pueda tener una mejor calidad de vida”.

“Lo llamamos y fue muy emocionante”

Nancy contó a Elonce que al enterarse del resultado contactaron al ganador: “Lo llamamos por teléfono al saber que el ganador fue él, y fue muy emocionante para él y su familia saber que podrán contar con este dinero para la operación que está prevista para estos días”.

Según detalló, tras los descuentos correspondientes, “le quedan casi 13 millones de pesos”.

Aunque la agencia no recibe incentivo económico por haber vendido la boleta ganadora, Nancy aseguró que “la alegría es enorme por todo lo que significa para el vecino y su familia”.

De esta manera, Concepción del Uruguay volvió a ser escenario de una historia de suerte y esperanza, donde un juego de azar se transformó en una oportunidad concreta para mejorar la vida de un entrerriano. Fuente: El Once

