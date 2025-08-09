Graciela Alfano brilló con un minivestido: “No vine a pedir mi lugar, vine a ocuparlo”

En su cuenta de Instagram, la vedette publicó un video en el que luce un minivestido plateado de lentejuelas al cuerpo, acompañado por botas negras de caña alta con hebillas. La publicación superó rápidamente los “me gusta” y recibió numerosos comentarios elogiosos.

Junto a las imágenes, Alfano compartió un mensaje de empoderamiento: “Quisiera que repitan mi oración diaria: ‘este mujerón en que me convertí, luchadora, capaz, auténtica, ni siquiera en mis peores momentos dejé de ser poderosa. No vine a pedir mi lugar, vine a ocuparlo’”, escribió, alentando a sus seguidoras a valorar su fuerza y autenticidad.

Graciela Alfano

Reclamo por una nota cancelada

En declaraciones a Los Profesionales, Alfano reveló que tenía acordada una entrevista en el ciclo Cortá por Lozano, que fue suspendida a último momento. Según relató, la nota estaba cerrada desde hacía tres semanas y sugirió que la cancelación podría estar vinculada a viejos conflictos con Susana Giménez. “Parece que alguien de la producción le dijo a la persona que está cerca de mí: ‘Mirá, acá hubo un dedo que bajó’”, afirmó.

La respuesta de Vero Lozano

La conductora de Cortá por Lozano, Vero Lozano, respondió desde LAM. Aunque evitó confrontar directamente, señaló con ironía: “Si ella cree que la bajó Susana, la bajó Susana. No la vamos a contradecir”. Además, cuestionó que Alfano hiciera público un audio privado que le había enviado: “Me parece muy mal exponer un audio privado, pero lo hizo y está todo bien”.

Finalmente, Lozano aclaró que la decisión de cancelar la entrevista fue de uno de los productores del programa, y no de Susana ni de ella. “Estábamos buscando algo nuevo y Graciela ya había estado en varios programas”, sostuvo. (Vía País)

