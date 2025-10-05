Gran 44° Encuentro Coral

Nogoyá

➡️ A sala llena, ayer viernes, se llevó a cabo la primer noche del 44º Encuentro Coral en el teatro de la Sociedad Italiana. Estuvieron presentes el Coro Polifónico Municipal de Nogoyá, el Coro Municipal de Niños, el Coro de Niños Regina Caeli, el Coro de Niños de la UCSF, la Escuela Coral Jorge Mockert y el Coro Universitario UCSF.🗣🎶

➡️ Nogoyá, como capital provincial del canto coral, nuevamente convocó a orfeones para continuar desarrollando y fortaleciendo la actividad coral, tan arraigada en la ciudad. 😊🎶

➡️ Las autoridades presentes fueron el presidente municipal Bernardo Schneider, la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, la coordinadora de Cultura, Turismo y Educación Karina Clementín, la concejal Ayelén Correa, entre otros.

Hoy continuará la actividad a partir de la hora 21.30.

