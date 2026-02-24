Gran Hermano: Andrea del Boca, Divina Gloria, Braian Sarmiento y los primeros ingresos

Bajo la conducción de Santiago del Moro y con una producción renovada, los primeros participantes ya ingresaron a la casa más famosa del país, mezclando figuras del espectáculo, ex concursantes de realities y perfiles con fuerte presencia en redes sociales.

La apertura del certamen estuvo cargada de expectativas y sorpresas, con la presentación de los primeros “hermanitos” que prometen generar conversación y juego intenso dentro de la convivencia televisada.

Algunas caras conocidas

El reality comenzó con muchas caras conocidas del ambiente deportivo, del espectáculo y polémicos influencers. Entre los nombres que ya cruzaron la emblemática puerta de la casa se encuentran:

–Andrea del Boca, actriz histórica de la televisión argentina, quien fue la primera en ingresar y generó impacto en redes y audiencia al presentarse como una competidora seria y estratégica.

–Emanuel Di Gioia, con experiencia previa en Gran Hermano (edición 2011), regresa buscando revancha y mayor protagonismo.

-Lolo Poggio, influencer y figura mediática con fuerte presencia digital, que llega con expectativas de destacarse individualmente.

–Carmiña Masi, periodista y conductora paraguaya, se define como franca y provocadora.

–Tomy Riguera, futbolista e influencer, que combina perfil deportivo y digital.

–“Pincoya” Jennifer Galvarini Torres, participante chilena de realities, conocida por su personalidad intensa.

–Braian Sarmiento, ex futbolista y personalidad mediática, con estilo extravagante y marca registrada propia.

–Danelik Galazan, creadora de contenido con miles de seguidores que busca impulsar su carrera artística desde el reality.

La lista de los ingresos del lunes

La producción apostó por un formato mixto que combina celebridades, ex concursantes del formato y personalidades del entretenimiento digital, en un intento por revitalizar la convivencia y el juego estratégico dentro de la casa más vigilada del país.

Quiénes fueron los participantes que entraron en el primer programa de Gran Hermano:

-Emanuel Di Gioia

-Andrea del Boca

-Carmiña Masi

-Tomás Riguera

-Jennifer Galvarini

-Brian Sarmiento

-Danelik Galazan

-Manuel Ibero

-Catalina “Titi” Tcherkaski

-Yipio

-Juan Ignacio Caruso

-Nick Sicaro

-Divina Gloria

-Gabriel Lucero

-Mavinga

-Eduardo Carrera

Cuándo ingresarán el resto de los participantes

Según informó Santiago del Moro, conductor del programa, este martes 24 de febrero durante el segundo programa seguirán presentando a los participantes de esta nueva edición. Hasta el momento son 18 y se espera que se completen 30 en total.

La edición Generación Dorada promete ser una de las más comentadas de los últimos años, con cambios en el diseño de la casa, nuevas dinámicas y la incógnita de quién logrará conquistar la preferencia del público durante las próximas semanas. Fuente: El Once