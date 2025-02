Gremios docentes y el gobierno entrerriano continúan hoy la negociación paritaria

Los gremios vienen de rechazar la oferta salarial propuesta por el Gobierno. Los paritarios acudirán este martes, a las 11, a la audiencia convocada por la Secretaría Provincial de Trabajo.

Las propuestas

El jueves 13 del actual el Gobierno presentó la primera oferta salarial a los gremios de los maestros:

-Extender hasta diciembre el incremento salarial mes a mes de acuerdo al IPC de Indec.

– Incrementar 10,7% Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad (monto no remunerativo ni bonificable).

– Implementar un Boleto Docente Urbano a un 50% de costo respecto al Boleto Único

-Seguir trabajando en la Comisión de Nomenclador para acordar medidas para desachatar y corregir distorsiones en el sueldo docente, las que están siendo analizadas por el gobierno.

El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que el lunes 17 sesionó en San Salvador, rechazó esa oferta por “insuficiente”.

Segunda reunión

El miércoles 19 se hizo la segunda negociación paritaria. El Gobierno llegó con una propuesta que, ante el rechazo cerrado de los sindicatos, la retiró en el acto.

Esa oferta propuso bonificar en un 100% el boleto docente y actualización salarial por índice de precios al consumidor mensual del Fondo Provincial de Incentivo Docente a partir del mes de marzo. Además, la cobertura contra la inflación, con una actualización mes a mes, según el Índice de Precios al Consumidor del mes anterior, hasta diciembre de 2025, sobre la inflación del mes inmediato anterior al liquidado .

Al final, ese día no hubo propuesta y se acordó presentar una nueva oferta en la audiencia de este martes, a las 11, en la Secretaría de Trabajo.

Audiencia Clave

“Es clave la audiencia del martes”, analizó Guillermo Zampedri, secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

“Esperamos que haya una propuesta que responda a las demandas de los docentes, algo que hasta ahora no ha ocurrido”, expresó al adelantar que aguardan “una oferta que contenga las demandas del sector, que son claramente cuatro que las venimos repitiendo una y otra vez: una recuperación de los perdido en 2023, pautas de actualización mensual con puntos por arriba de inflación, movilidad de base de cálculo, y corregir la distorsión del escalafón. Esas son las cuatro demandas, y esperamos que el planteo que haga la patronal el martes en el ámbito paritario responda a esto”, señaló.

Advirtió que, de no ocurrir eso “estamos facultados como comisión directiva central a proponer y a generar y a definir acciones gremiales tendientes a conseguir ese objetivo que nos planteamos, que es tener una pauta salarial. Nosotros necesitamos una pauta salarial. Queremos una pauta salarial. No queremos un escenario de conflicto. Bueno, el esfuerzo lo tiene que hacer la patronal, pero si no hay oferta en dirección de lo que estamos planteando, decidiremos acciones gremiales. Es posible que se sumen medidas de tipo provincial, no necesariamente huelga”. (Con información de Entre Ríos Ahora)

