Harán controles visuales y entregarán anteojos sin cargo a niños en edad escolar

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, en coordinación con municipios y con el apoyo del Ministerio de Capital Humano nacional, realizará un operativo para controlar la agudeza visual y entregar anteojos recetados gratuitos a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

La iniciativa, que forma parte del programa Ver Para Ser Libres, del Ministerio de Capital Humano de la Nación, recorrerá del 11 al 29 de agosto las zonas más vulnerables de la provincia, con paradas en 25 localidades distribuidas en los 17 departamentos entrerrianos, priorizando el acceso equitativo a la salud visual en la etapa escolar.

El objetivo principal es detectar a tiempo problemas de visión que, de no ser tratados, pueden interferir en el desarrollo intelectual y educativo de las infancias. La atención será por orden de llegada, con una capacidad estimada de hasta 100 niñas y niños por localidad. Los anteojos se entregarán en el acto y su costo será cubierto en su totalidad por el programa.

La estrategia contempla un abordaje integral en territorio, con equipamiento adaptado para realizar los controles y brindar una atención accesible y de calidad. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se destacó la importancia de esta política pública como herramienta concreta para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las infancias entrerrianas, fortaleciendo el trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipios.

Las localidades que recibirán el operativo serán: Colón y Ubajay (departamento Colón), Federación y San Jaime de la Frontera (Federación), Federal y Sauce de Luna (Federal), San José de Feliciano (Feliciano), Gualeguaychú y Urdinarrain (Gualeguaychú), Ibicuy y Villa Paranacito (Islas del Ibicuy), La Paz y Santa Elena (La Paz), Paraná y Villa Hernandarias (Paraná), Rosario del Tala (Tala), y Basavilbaso y Concepción del Uruguay (Uruguay). También las siguientes cabeceras departamentales: Concordia, Diamante, Gualeguay, Nogoyá, San Salvador, Victoria y Villaguay. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com