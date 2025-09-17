Incautaron droga, dinero e identificaron a 15 personas en un operativo por narcomenudeo

La medida fue autorizada por el Juez de Garantías, luego de un proceso investigativo que incluyó diversas técnicas de inteligencia para identificar los domicilios como posibles puntos de comercialización. Durante los allanamientos, los efectivos incautaron plantas de marihuana, elementos de corte y distribución de cocaína, dinero en efectivo en distintas denominaciones, teléfonos celulares y otros objetos considerados de interés para la causa.

En los domicilios allanados fueron identificadas quince personas, entre ellas mayores y menores de edad. Además, tres hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental para su correcta identificación, por disposición de la Fiscalía, y quedaron en libertad aunque vinculados a la investigación en curso. Fuente: El Once

