Indec: hoy se conoce la inflación de enero y las consultoras esperan un dato superior al 2%

El organismo estadístico oficializará el IPC de enero luego de la renuncia de Marco Lavagna como titular del Indec. Según se informó, el índice se elaboró bajo la misma metodología utilizada en los últimos años, sin modificaciones en la canasta ni en el esquema de ponderaciones.

En la previa a la publicación del informe oficial, las consultoras privadas coincidieron en que el primer mes del año mostró una inflación superior al umbral del 2%, en un escenario de subas generalizadas y con especial incidencia de los precios de alimentos.

Las estimaciones privadas

La consultora Equilibra estimó que la inflación nacional de enero fue del 2,2%. De acuerdo con su informe, el incremento estuvo “impulsado por alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y precios regulados (2,4%)”. Además, el IPC Núcleo avanzó un 2%, una variación similar a la registrada en los precios estacionales, lo que reflejó aumentos relativamente homogéneos en los distintos componentes del índice.

En la misma línea, Analytica señaló que, si bien hacia el cierre del mes se observó una desaceleración en el ritmo de aumentos, el promedio mensual también se ubicó por encima del 2%. “Durante la cuarta semana de enero registramos una variación semanal de 0,1% en los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires”, indicó la consultora. No obstante, el promedio de las cuatro semanas relevadas fue del 2,4%, con los alimentos nuevamente por encima del nivel general.

Por su parte, Libertad y Progreso proyectó un incremento del 2,6% para el IPC de enero. Desde la entidad señalaron que “el IPC LyP proyecta un avance del 2,6% mensual, lo que se ubicaría levemente por debajo del 2,8% obtenido en diciembre”. De confirmarse ese dato, la inflación interanual alcanzaría el 32,1%, lo que implicaría una leve aceleración respecto de los meses previos.

Econviews, en tanto, puso el foco en la evolución semanal de los precios en supermercados del Gran Buenos Aires. Su relevamiento arrojó una suba del 0,2% en la cuarta semana de enero. En el detalle, se destacó una baja en los precios de la verdulería (-1,7%) y un aumento en bebidas (+0,9%). Al considerar el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación acumulada fue del 2,8%, un nivel similar al registrado en diciembre.

El dato de la Ciudad y las proyecciones

Como referencia, el lunes se conoció el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia del dato nacional. En enero, el IPC porteño fue del 3,1% y acumuló un 31,7% interanual, mostrando una aceleración respecto de diciembre, cuando se había ubicado en 2,7%.

Según los datos oficiales, la inflación acumulada durante 2025 fue del 31,5%, el nivel más bajo en ocho años. Sin embargo, en los últimos meses se observó un repunte en distintos rubros, tendencia que volvió a reflejarse en enero de 2026. Fuente: El Once

