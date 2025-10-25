Independiente Rivadavia eliminó a River de la Copa Argentina tras definición por penales

El conjunto mendocino a la final

En el final, los jugadores se fueron insultados por los hinchas que estuvieron a la altura bajo una lluvia intensa que hizo demorar el partido por casi una hora. Un nuevo golpe que llega en los últimos meses de un año olvidable.

La definición por penales

Tras el sorteo de capitanes, se dirimió que la tanda se ejecute en el arco que da la espalda al público de la Lepra mendocina, con el Millonario iniciando. El encargo del primer disparo fue Miguel Ángel Borja, un remate que Ezequiel Centurión logró detener. Con la responsabilidad de aprovechar el error fue Luciano Gómez, que con gran potencia marcó y consiguió adelantar al Azul del Parque Gral. San Martín.

Un insólito disparo de Giuliano Galoppo terminó pasando al lado poste, un nuevo disparo malogrado para el Millonario que Leonard Costa no consiguió sacar provecho al mandarlo por encima del travesaño.

Por el lado, de River fue Facundo Colidio, que logró poner a su equipo en el marcador con una calma definición. Con suspenso, ya que Franco Armani logró adivinar su intención, Fabrizio Sartori marcó y revalidó la ventaja mendocina en Córdoba.

Maximiliano Meza logró engañar a Centurión y marcó el cuarto penal para River pero Sheyko Studer también convirtió el 3-2, dejando “matchpoint” a la escuadra de Berti. Con la responsabilidad de mantener con vida al Millonario, fue Gonzalo Montiel y tras estrellarlo en el poste logró el 3-3, con Sebastián Villa encargado del último disparo de la tanda.

El delantero colombiano con gran potencia dejó clavado a Armani, que apostó a quedarse en el centro de la portería, y al cruzar su disparo logró el histórico pasaje a la final del elenco mendocino.

River e Independiente Rivadavia, disputaron un partido que estuvo en riesgo de suspenderse por la torrencial lluvia. Tras igualar 0-0 en Córdoba, el conjunto mendocino dio el batacazo y se impuso desde los doce pasos.

Independiente Rivadavia eliminó a River y se metió en la final de la Copa Argentina. Tras igualar 0-0 por las semifinales de la Copa Argentina, la historia se definió con una tanda de penales en la que la Lepra se impuso 4-3 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo quedó eliminado a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza en los penales, después de empatar 0 a 0 en los noventa minutos.

Después de un primer tiempo intenso, el segundo se demoró por 38 minutos por culpa de un intenso diluvio. Con la cancha cargada con agua, el complemento casi no se jugó y llegaron los penales. Fuente: El Once

