Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda y está en zona de clasificación

Torneo Apertura

Independiente le ganó 1-0 a Racing en el clásico de Avellaneda gracias a Gabriel Ávalos y alcanzó la zona de playoff del Torneo Apertura, mientras Racing sigue quinto en la Zona B.

Independiente le ganó 1-0 a Racing en el clásico de Avellaneda por la fecha 13 del Torneo Apertura, en un partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El gol de Gabriel Ávalos a los 80 minutos le permitió al Rojo quedarse con los tres puntos y escalar al octavo puesto de la Zona A con 17 unidades, ingresando así a zona de playoff. Por su parte, la Academia mantiene 18 puntos en el quinto lugar de la Zona B.

Racing tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo con un penal ejecutado por Maravilla Martínez, quien intentó picar la pelota, pero su disparo se fue por encima del travesaño. El delantero también desaprovechó otra chance en la segunda mitad al no poder empujar un balón debajo del arco, dejando escapar la posibilidad de abrir el marcador.

En el complemento, Independiente mostró otra cara y generó varias llegadas para romper la paridad. Se destacaron un remate de Iván Marcone rechazado por Cambeses y una volea de Ignacio Malcorra despejada por Cannavo en el área chica. Finalmente, a los 80 minutos, un buscapié de Santiago Montiel permitió que Gabriel Ávalos empujara la pelota y sellara el 1-0 definitivo.

Claves del triunfo del Rojo

El gol de Ávalos no solo le dio la victoria al Rojo, sino que también reafirmó su condición de máximo artillero del campeonato con ocho tantos. La intensidad del equipo local en los últimos minutos fue determinante, manteniendo a raya a la defensa rival y asegurando que la victoria se quedara en casa.

Por el lado de Racing, la frustración fue doble. No solo no pudo aprovechar el penal y la ocasión clara debajo del arco, sino que también se le complicó el cierre del partido frente a un Independiente que supo administrar el resultado y defender con orden.

Próximos compromisos de ambos equipos

Independiente visitará el próximo sábado a Boca Juniors en la Bombonera desde las 19:30 por la fecha 14 del Torneo Apertura, buscando mantener el ritmo que le permitió entrar en zona de playoff. Racing, por su parte, enfrentará primero a Independiente Petrolero de Bolivia este martes a las 19 por la Copa Sudamericana y luego recibirá a River Plate el domingo 12 de abril a partir de las 20 en el Cilindro de Avellaneda. Fuente: El Once

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