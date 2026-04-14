Inflación de marzo en Argentina: Caputo anticipó una suba superior al 3%

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, señaló el ministro ante empresarios y referentes del sector financiero.

Factores que explican la suba de precios

Foto: Archivo Elonce.

Entre los elementos que incidieron en la inflación de marzo en Argentina, el titular del Palacio de Hacienda destacó el efecto de los costos vinculados al petróleo, que repercutieron en tarifas y servicios, así como el componente estacional de algunos rubros como la educación.

En paralelo, las proyecciones privadas también se alinean con esta estimación. Distintas consultoras ubican el índice entre el 2,7% y el 3,5%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina estimó una inflación cercana al 3%, precisó Infobae.

El dato oficial se conocerá el martes 14 de abril y será clave para evaluar la evolución del proceso inflacionario en el país. Se trata de un indicador central tanto para el Gobierno como para los actores económicos.

Expectativas de desaceleración desde abril

De cara a los próximos meses, Caputo se mostró optimista respecto a la evolución de la inflación. “A partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”, aseguró durante su exposición.

El ministro incluso fue más allá y planteó un escenario de mediano plazo favorable. Según indicó, el país podría atravesar “los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, en referencia a una combinación de baja de precios y recuperación de la actividad económica. Fuente: El Once

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