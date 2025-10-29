Ingresó al Senado la nómina de conjueces del Superior Tribunal de Justicia

La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este martes la 15ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Periodo Legislativo, presidida por la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani. En la oportunidad, se dio ingreso a la lista de abogados propuestos para conjueces del Superior Tribunal de Justicia.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este martes la 15ª Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 16 legisladores y quorum reglamentario.

El senador Martin Oliva (Uruguay- Más para Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Patricia Día (La Paz-Más para Entre Ríos).

La Bandera Nacional fue izada por el senador Casiano Otaegui (Gualeguay- Frente Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más para Entre Ríos).

Lista de conjueces

Una vez aprobada el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día de la fecha, se dio lectura de la nómina abogados propuestos para conjueces del Superior Tribunal de Justicia, conforme a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 6902 y concordantes, sobre los cuales el Poder Ejecutivo solicita al Senado que preste el Acuerdo Constitucional.

A continuación se detalla la lista: Dr. Jorge Marcelo D’AGOSTINO, Dra. Analía CARDOSO, Dr. Juan Martín PITA, Dra. Cristina Lucía ENDERLE, Dr. Livio Pablo HOJMAN, Dra. Magdalena VINACUR, Dr. Martín Julián ACEVEDO MIÑO, Dra. Carina Manuela RAMOS, Dr. Alfredo Alejandro VITALE, Dra. Andrea Belén SAXER, Dr. Agustín TURINETTO, Dra. Verónica María MULONE, Dr. Germán Alejandro MANUCCI, Dra. María Belén RÍOS, Dr. Laureano Germán RÍOS, Dra. Mariana FARFÁN, Dr. Fabricio TESTA, Dra. Evangelina Marisa BARTOLI.

La nómina ingresa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos).

Otros proyectos

El temario del día se completó con proyectos de ley, declaraciones y comunicaciones, que aluden a distintas temáticas de interés:

El proyecto de Ley de autoría del senador Rubén Dal Molín y Hernán Méndez, por el que se modifica el Artículo 1º de la Ley Nº 11.154 (Expediente N°15.535).

También el proyecto de Ley de autoría del senador Jaime Benedetti, por el que se declara Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la provincia de Entre Ríos el casco histórico del Colegio Malvina Seguí de Clavarino, sito en calle Lestonnac N°1350 de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el cual comprende la casona original, la capilla, la biblioteca Lestonnac, la torre y el mausoleo donde reposan los restos de Malvina Seguí y Luis Clavarino. (Expediente N°15.543).

Proyectos de Declaración

Durante la sesión aprobaron sobre tablas las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Casiano Otaegui, por el que se declara de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos la realización del evento “Gualeguay Coral 2025”, organizado por el Ensamble Coral “Juan Sebastián” de Gualeguay, a llevarse a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025, en la ciudad de Gualeguay. (Expediente N°15.526).

2.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Casiano Otaegui, por el que se declara de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos la realización del Espectáculo Sinfónico Coral Pinceladas de Rock I, II y III, organizado por las Áreas de Cultura de las municipalidades de Gualeguay, Crespo, María Grande y Paraná, junto a establecimientos educativos del canto coral dependientes del C.G.E., a llevarse a cabo el domingo 8 de noviembre de 2025 a las 20 horas en el CEF N.º 2 “Dr. Luis R. Mc Kay”, en la ciudad de Gualeguay. (Expediente N°15.527).

3.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Rubén Dal Molín, por el que se declara de Interés de la Honorable Cámara de Senadores a las XIV Jornadas de Educación, Investigación y Problemáticas Educativas, organizadas por Instituto Superior de Formación Docente “San José D-229”, realizado en Chajarí el pasado 24 de octubre. (Expediente N°15.528).

4.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Rubén Dal Molín, por el que se declara de Interés de la Honorable Cámara de Senadores al Plenario Federal de Colegios Profesionales, Consejos y Federaciones de Técnicos de la República Argentina, a realizarse en la Sala Mayo de Paraná el próximo 6 de noviembre 2025. (Expediente N°15.529).

5.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Gustavo Vergara, por el que se declara de Interés Legislativo el Congreso Aniversario de la Carrera de Odontología de la Universidad Adventista del Plata tendrá lugar los días 13 al 15 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Universidad Adventista del Plata. (Expediente N°15.531).

6.- Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Patricia Díaz, por el que se declara de Interés Legislativo la “Semana del Arte y el Turismo 2025 – ArTur” de la Escuela Secundaria Nº 14 “Maipú” de la ciudad de Santa Elena, realizada del 14 al 17 de octubre de 2025, con Gala de Arte el día 17 de octubre de 2025. (Expediente N°15.532).

7.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Jaime Benedetti, por el que se declara de Interés la XVI Competencia Nacional de Robótica, en sus modalidades Sumo, Velocista, Laberinto y Fútbol, así como sus submodalidades, correspondiente a la Final Nacional de la Liga Nacional de Robótica, a realizarse el 8 de noviembre de 2025 en la ciudad de Paraná. (Expediente N°15.533).

8.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Jaime Benedetti, por el que se declara de Interés Legislativo “La Fiesta de las Costumbres Argentinas en Pueblo General Belgrano” que se realizará los 6 y 7 de diciembre de 2025 en Pueblo General Belgrano. (Expediente N°15.534).

9.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Juan Diego Conti, por el que se declara de Interés la celebración de la 12° edición de la “Fiesta de la Torta Frita”, a realizarse en la localidad de Gobernador Mansilla el día 29 de noviembre del corriente año. (Expediente N°15.536).

10.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Juan Diego Conti, por el que se declara su Beneplácito por la conmemoración del 226° aniversario de la fundación de la ciudad de Rosario del Tala, a celebrarse el 7 de noviembre de 2025. (Expediente N°15.537).

11.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Juan Diego Conti, por el que se declara de Interés Legislativo la celebración de la edición 2025 de la “Fiesta de la Música”, a realizarse en la Escuela Nº 62 “Dr. Delio Panizza” de la localidad de Gobernador Maciá el día sábado 8 de noviembre del presente año. (Expediente N°15.538).

12.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Juan Diego Conti, por el que se declara de Interés Legislativo la celebración de la quinta edición de su “Feria de la Cerveza Artesanal y la Gastronomía”, a realizarse en la localidad de Gobernador Sola el día 15 de noviembre del presente año. (Expediente N°15.539).

13.- Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Gladys Domínguez, por el que se declara de Interés Legislativo la trayectoria educativa de la Escuela Secundaria Nº 2 de San José de Feliciano, en el marco de su 25º Aniversario, a celebrarse durante el año 2025. (Expediente N° 15.540).

14.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Gustavo Vergara, por el que se declara de Interés de la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos la Conmemoración del Bicentenario de la Integración Alemana en la República Argentina, a realizarse el 14 de noviembre de 2025 en la ciudad de Paraná, con la presencia de autoridades Nacionales y Provinciales, el Embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, representantes de Estado de Baviera, la Federación de Asociaciones Argentino Alemana y la Fundación Verbundenheit. (Expediente N°15.541).

15.- Proyecto de Declaración de autoría del senador Rafael Cavagna, por el que se declara de Interés Legislativo la realización Segunda Fiesta del Adobe, a realizarse el 13 de diciembre de 2025 en la ciudad de Nogoyá. (Expediente N°15.542).