Inicio de clases: de cuánto son los vouchers educativos en marzo y quiénes son beneficiarios

El ciclo lectivo 2026 comenzó el 2 de marzo en gran parte del país, cuando millones de estudiantes regresaron a las aulas luego del receso de verano. En ese contexto, el programa de vouchers educativos volvió a tomar protagonismo como una herramienta de apoyo para afrontar los gastos escolares, especialmente en instituciones privadas con subvención estatal.

El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a establecimientos educativos de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario que reciban al menos un 75% de aporte estatal.

Cómo saber si sos beneficiario

Para saber si la solicitud fue aprobada, los interesados deben realizar la consulta de manera online a través del sitio oficial del programa . A diferencia de otros beneficios sociales, el voucher educativo no se otorga automáticamente, sino que solo lo reciben quienes realizaron la inscripción y cumplen con los requisitos establecidos.

El estado del trámite puede verificarse siguiendo estos pasos:

Ingresar a voucherseducativos.educacion.gob.ar

Acceder con usuario y contraseña de Mi Argentina

Ir a la sección “Menores a cargo”

Consultar el apartado “Estado de solicitud”

El sistema puede mostrar tres resultados posibles:

Aprobado: cumple con los requisitos y la escuela confirmó la regularidad del alumno.

En evaluación: la solicitud sigue siendo analizada por ANSES.

Rechazado: no se cumplen los requisitos o la escuela no posee el porcentaje mínimo de subvención estatal.

Desde el Gobierno también recordaron que la inscripción es gratuita y se realiza exclusivamente por medios oficiales. “El programa nunca pedirá datos personales a través de llamados telefónicos o redes sociales y no requiere gestores”, indicaron.

Quiénes pueden solicitar el voucher educativo

El beneficio está dirigido a madres, padres o tutores de niños y adolescentes que sean alumnos regulares en instituciones privadas con subsidio estatal.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal.

Tener DNI vigente y datos actualizados en ANSES.

Que el estudiante sea alumno regular en una institución privada con al menos 75% de aporte estatal.

Que el grupo familiar no supere los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Haber completado la encuesta socioeconómica durante la inscripción.

Durante la evaluación del beneficio, ANSES analiza los ingresos brutos de todo el grupo familiar, incluyendo salarios, monotributo, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y otras asignaciones.

Cuánto cubre el voucher educativo

El voucher consiste en una prestación mensual equivalente al 50% del valor de la cuota de jornada simple informada por cada jurisdicción o estimada por la Secretaría de Educación.

Como referencia, en establecimientos con 80% de subvención estatal en la provincia de Buenos Aires los valores aproximados son:

Nivel Primario: hasta el 50% de una cuota de $45.890.

Nivel Secundario: hasta el 50% de una cuota de $51.960.

En instituciones con 100% de subvención estatal, los montos de referencia son menores:

Nivel Primario: hasta el 50% de $24.880.

Nivel Secundario: hasta el 50% de $27.430.

El dinero se deposita mensualmente en la cuenta bancaria del titular, que puede ser uno de los padres o el tutor legal. En caso de existir dos responsables parentales, el beneficio lo percibe quien conviva con el estudiante.

Cuándo se puede perder el beneficio

La continuidad del voucher educativo depende de que el alumno mantenga su condición de estudiante regular, la cual es validada mensualmente por la institución educativa.

Además, el beneficio puede suspenderse o cancelarse en determinadas situaciones. Si el responsable acumula dos cuotas escolares impagas, el voucher se suspende hasta que se regularice la deuda y luego puede abonarse retroactivamente.

En cambio, si se registran tres cuotas consecutivas sin pagar, la prestación se cancela de forma definitiva.

También se pierde el beneficio si:

el titular renuncia al programa,

el estudiante deja de ser alumno regular,

o el grupo familiar supera el límite de ingresos establecido. Fuente: El Once

