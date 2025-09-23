Inscripción para la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano 2025

Nogoyá

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER), abren la convocatoria para participar de los Talleres de la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano, segunda edición, con el objetivo de impulsar políticas culturales inclusivas que garanticen el acceso equitativo al cine y la formación audiovisual en cada rincón de la provincia.