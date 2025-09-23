Inscripción para la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano 2025

Nogoyá
El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER), abren la convocatoria para participar de los Talleres de la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano, segunda edición, con el objetivo de impulsar políticas culturales inclusivas que garanticen el acceso equitativo al cine y la formación audiovisual en cada rincón de la provincia.
Destinatarios: Adolescentes entre 13 y 18 años
Localidades entrerrianas: Liebig, Villa Elisa, San Salvador, Villaguay, Concepción del Uruguay, Basavilbaso Gualeguaychú, Villa Paranacito, Nogoyá, Rosario del Tala, Feliciano, La Paz, Chajarí, Concordia, Viale, Cerrito, Ramírez, Diamante, Oro Verde y Gualeguay.
NOGOYÁ
Lugar: Casa de la Cultura Profesor “Juan José Antonio Segura” (Centenario 1100)
INSCRIPCIONES: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKLT…/viewform
Encuentros presenciales:
• Miércoles 24/9 de 10:00 a 12:00 hs.
• Jueves 25/9 de 18:00 a 20:00 hs.
• Viernes 26/9 de 18:00 a 20:00 hs.
• Martes 30/9 de 18:00 a 20:00 hs.
• Miércoles 1/10 de 18:00 a 20:00 hs.
* Actividad gratuita. Durante el primer encuentro se les entregará una autorización que deberá ser completada y firmada por su padre/madre/tutor responsable.
