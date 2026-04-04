Irán respondió a la amenaza de Trump con un duro mensaje militar y elevó la tensión global al advertir sobre una posible escalada en todo Medio Oriente.

Irán respondió a la amenaza de Trump y advirtió que “todo Medio Oriente se convertirá en un infierno”, en una reacción directa al ultimátum de 48 horas planteado por el presidente de Estados Unidos. La escalada verbal refleja el momento crítico que atraviesa el conflicto y aumenta la preocupación internacional.

La respuesta llegó desde el alto mando militar iraní, que rechazó de plano las condiciones impuestas por Washington respecto a la apertura del estrecho de Ormuz. Este paso estratégico es clave para el comercio energético global, lo que agrava aún más el impacto potencial de la crisis.

En este contexto, el general Ali Abdollahi Aliabadi, integrante del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, fue contundente al referirse al mensaje estadounidense: “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

Escalada verbal y tensión creciente

El cruce de declaraciones entre ambas potencias deja en evidencia el endurecimiento de las posiciones. Desde Teherán no solo rechazaron el ultimátum, sino que además respondieron con una amenaza directa que amplía el alcance del conflicto.

“Se abrirán las puertas del infierno”, sostuvo el jefe militar iraní, en una frase que replica y responde a la advertencia previa del mandatario estadounidense. La retórica de ambos lados evidencia un escenario cada vez más volátil.

Por su parte, Donald Trump había advertido horas antes: “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate”, en referencia a la posibilidad de una ofensiva si no se cumplen las exigencias planteadas.

El estrecho de Ormuz, eje del conflicto

El punto central de la disputa sigue siendo el control y la apertura del estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que circula una parte significativa del petróleo y gas que abastece al mundo. Su eventual cierre o bloqueo podría tener consecuencias económicas globales inmediatas.

Estados Unidos busca garantizar la libre circulación por este corredor estratégico, mientras que Irán lo considera una pieza clave en su capacidad de presión frente a las sanciones y acciones militares externas, según información de TN.

La falta de acuerdo en este punto ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en negociaciones diplomáticas, que hasta el momento no han logrado prosperar. Fuente: El Once

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