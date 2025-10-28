Irrupción de aire frío afecta al país: hasta cuándo durará el fenómeno

Un fenómeno de origen marítimo y de corta duración

“El fenómeno, de origen marítimo, provoca un descenso térmico muy marcado, con valores mínimos que en la provincia de Buenos Aires y en el este de La Pampa podrían ubicarse entre 0 °C y 2 °C. En el sudoeste bonaerense, las temperaturas llegarán a valores cercanos a 0 °C o incluso -1 °C, siendo el núcleo más frío de todo el evento”, detalló De Benedictis.

El especialista precisó que el momento de mayor intensidad se registrará durante esta jornada de martes, cuando se esperan heladas generalizadas en gran parte de la región pampeana”. Además, señaló que el miércoles persistirá el aire frío, aunque con menor intensidad. “Recién hacia la tarde de ese día, con la rotación del viento al norte, comenzará un paulatino ascenso térmico que se mantendrá durante el resto de la semana”, amplió.

Heladas tardías y riesgo para los cultivos de invierno

El descenso térmico previsto genera preocupación en el sector agropecuario, debido al riesgo de heladas tardías que podrían afectar cultivos de trigo y cebada en plena etapa de espigazón y llenado de grano. “Si bien se espera un evento de corta duración, la magnitud del descenso y el momento del ciclo agrícola lo convierten en un episodio de riesgo”, advirtió el meteorólogo.

La humedad presente en los suelos podría actuar como atenuante natural, ya que los perfiles recargados de agua reducen la pérdida de calor superficial y moderan el enfriamiento. Sin embargo, el impacto final dependerá de la duración del evento y de la cobertura nubosa local. “Zonas despejadas y con viento en calma tendrán mayores probabilidades de heladas intensas, mientras que la nubosidad residual podría limitar los descensos extremos”, explicó.

Recuperación térmica hacia mitad de semana

Según el SMN, el ingreso de aire polar será breve pero notorio. Las temperaturas más bajas se concentrarán entre el martes y mañana de miércoles, mientras que desde la tarde del miércoles se prevé una recuperación gradual con viento del norte y condiciones más estables.

A partir del jueves, el ambiente se tornará más templado y los valores térmicos volverán a ser acordes a la época del año. No obstante, hacia el fin de semana podrían registrarse nuevos chaparrones o tormentas aisladas sobre la franja central del país. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com