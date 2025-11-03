Isabella Maier 2° Acompañante Provincial de los Estudiantes

Nogoyá

Nuestra representante de los Estudiantes 2025, Isabella Maier, fue electa como 2ª Acompañante en la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario realizada en Villaguay. Allí, estuvo acompañada por la Coordinadora de Cultura, Turismo y Educación, Karina Clementín.

Felicitamos a Isabella por su excelente desempeño y por llevar con orgullo el nombre de Nogoyá. Y también agradecemos a @euphoriaa.clothing por vestirla en esta noche tan especial.

El presidente municipal Bernado Schneider expresó: “Isabella nos llenó de orgullo representando a nuestra juventud y nuestra ciudad. Felicitaciones por este logro y por tu compromiso.”

Nogoyá sigue creciendo, brillando y proyectándose hacia un futuro lleno de juventud, talento y compromiso.

